Булыкин рассказал, почему для «Локомотива» выгоден контракт с Дзюбой по схеме «1+1»

Сегодня днём московский «Локомотив» официально объявил о продлении контракта с форвардом Артёмом Дзюбой по схеме «1+1». 34-летний нападающий стал одним из главных героев «железнодорожников» этой весной, забив немало важных мячей. Бывший игрок «Локо» Дмитрий Булыкин поразмышлял о новом трудовом соглашении сторон.

«Я думаю, такой контракт - хороший как для футболиста, так и для клуба. Контракт по такой схеме заставит Дзюбу быть мотивированным на каждый матч. Это лучший вариант», - рассказал Булыкин«Матч ТВ».

Напомним, что предыдущее соглашение Дзюбы с «Локо» было краткосрочным и рассчитанным лишь до конца текущего сезона.

Дзюба остаётся в «Локомотиве»