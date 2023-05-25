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Булыкин рассказал, почему для «Локомотива» выгоден контракт с Дзюбой по схеме «1+1»

25 Мая 2023 • 18:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Сегодня днём московский «Локомотив» официально объявил о продлении контракта с форвардом Артёмом Дзюбой по схеме «1+1». 34-летний нападающий стал одним из главных героев «железнодорожников» этой весной, забив немало важных мячей. Бывший игрок «Локо» Дмитрий Булыкин поразмышлял о новом трудовом соглашении сторон.

«Я думаю, такой контракт - хороший как для футболиста, так и для клуба. Контракт по такой схеме заставит Дзюбу быть мотивированным на каждый матч. Это лучший вариант», - рассказал Булыкин«Матч ТВ».

Напомним, что предыдущее соглашение Дзюбы с «Локо» было краткосрочным и рассчитанным лишь до конца текущего сезона.

Дзюба остаётся в «Локомотиве»

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Артём Дзюба
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