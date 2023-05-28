Галактионов: «Естественно, с Дзюбой вариативность немного больше»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Первый вопрос про увлекательное для вас явление - определение центральных защитников. Насколько это было сложно, как вообще с парой определялись?

- У нас, как я уже говорил, количественно их недостаточно. Нам было важно понять и определиться, кто в тренировочном процессе может помочь и составить пару Кузьмичёву. У Митая опыт игры в этой позиции есть за национальную и молодежную сборную своей страны. Поэтому из этого исходили.

- Артём Дзюба возвращается, какое-то время он пропускал, а сейчас на поле. Плюс все-таки тот форвард, который против «Динамо» здорово играет, у него прекрасная статистика. Как он себя чувствует? Его Овечкин подколол, говорит: «Слабенький». По этому поводу на тренировках, наверное, тоже обсуждали.

- Нет, эту тему не обсуждали, готовились. Он находится в очень хорошем состоянии, работал и полноценный цикл провел, поэтому сегодня выходит в стартовом составе. Естественно, с ним вариативность немного больше.

- Последние два тура. Для вас самое важное помимо локальных результатов, там дерби и так далее, что самое важное вы хотели бы увидеть?

- Я неоднократно это говорю, в каждом интервью, что мы сами для себя поставили задачу. Во-первых, чтобы наша команда была узнаваемой, чтобы у нас прослеживалась определенная стилистика игры, качество игры, самое главное. Потому что не всегда нам удается играть цельно. Нам необходимо это поправлять, мы на эту тему много с ребятами беседовали, это очень важно. Сегодня помимо того, что нам необходимо побеждать. Мы для себя эту задачу ставим. Естественно хотим показывать хорошее качество игры.