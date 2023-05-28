Смолов предлагает снизить давление на судей

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался по поводу судейства в российском футболе.

Стоит сказать, что тема футбольного судейства в России остаётся горячей, несмотря на работу системы ВАР.

«Есть ощущение, что судейство ухудшилось. Судьи часто обращаются к ВАР, много пауз, игра теряет темп. Мне это не нравится.

Судьи тоже могут ошибаться. Может, если снизить градус давления на них и дать им возможность ошибаться, не вызывать на полиграф, то они могут раскрепоститься и судить лучше. Человеческий фактор имеет место», - сказал Смолов журналистам.

Игрок «Динамо» также указал на то, что в европейских чемпионатах ВАР работает гораздо быстрее.