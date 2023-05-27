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Семшов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» - «Локомотив»

27 Мая 2023 • 14:14 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Известный в прошлом российский футболист Игорь Семшов поделился ожиданиями от московского дерби между «Динамо» и «Локомотивом».

«В матче «Локомотива» и «Динамо» у команд шансы равные. Градус этого матча повышается, потому что это дерби, но игра не такая важная, потому что клубы не борются за медали», - сказал Семшов, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Семшов ожидает от «динамовцев» и «железнодорожников» атакующего футбола. Экс-игрок сборной России отметил, что футболисты будут играть без груза ответственности.

«Победит в этом матче тот, кто первый забьёт», - прогнозирует Семшов.

Матч «Динамо» - «Локомотив» стартует 28 мая в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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