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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба возвращается: «Динамо» и «Локомотив» озвучили составы на дерби

28 Мая 2023 • 15:19 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. 52 мин.

В одном из воскресных матчех 29-го тура Российской премьер-лиги будут играть «Динамо» и «Локомотив».

Временный тренер «бело-голубых» Павел Алпатов включил в стартовый состав таких игроков: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Норманн, Захарян, Смолов, Тюкавин, Гладышев.

Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов, в свою очередь, выбрал следующий состав: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Карпукас, Дзюба, Камано.

Как видим, Артём Дзюба возвращается в состав «Локомотива» после двух пропущенных матчей Премьер-лиги.

Матч «Динамо» - «Локомотив» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

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Локомотив Москва Динамо Москва Артём Дзюба
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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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