Дзюба возвращается: «Динамо» и «Локомотив» озвучили составы на дерби

В одном из воскресных матчех 29-го тура Российской премьер-лиги будут играть «Динамо» и «Локомотив».

Временный тренер «бело-голубых» Павел Алпатов включил в стартовый состав таких игроков: Лещук, Паршивлюк, Сазонов, Маричаль, Скопинцев, Фомин, Норманн, Захарян, Смолов, Тюкавин, Гладышев.

Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов, в свою очередь, выбрал следующий состав: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Митай, Жемалетдинов, Миранчук, Куликов, Карпукас, Дзюба, Камано.

Как видим, Артём Дзюба возвращается в состав «Локомотива» после двух пропущенных матчей Премьер-лиги.

Матч «Динамо» - «Локомотив» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.