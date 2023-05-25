Геркус: «Думаю, это не последний контракт Дзюбы»

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус поздравил Артёма Дзюбу с новым контрактом с «железнодорожниками» и выразил мнение, что это не последнее трудовое соглашение опытного форварда в карьере.

«Поздравляю его, конечно. Если они так решили, то молодцы. Желаю ему всяческих успехов спортивных. Сложно оценивать, но думаю, что это не последний для него контракт», - рассказал Геркус «РИА Новости».

Напомним, что Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. Форвард стал одним из главных героев «Локо» этой весной, благодаря его голам столичный клуб вылез из подвала турнирной таблицы – в середину и заблаговременно избежал борьбы за выживание.

Ранее мнением о новом контракте игрока с клубом поделился российский агент Дмитрий Селюк.