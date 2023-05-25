Петржела: «Дзюба может помочь «Локомотиву» в борьбе за высокие места»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на продление трудового договора форварда Артёма Дзюбы с «Локомотивом».

«Дзюба показал, что может принести пользу «Локомотиву». Почему бы не продлить с ним контракт? Дзюба может помочь «Локомотиву» бороться за самые высокие места. Только я не думаю, что «Локомотив» будет бороться за самые высокие места (смеется)», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

25 мая стало известно, что 34-летний футболист подписал новый контракт с «Локомотивом» до лета 2024 года. Во второй части сезона на счету Дзюбы 8 голов и 4 результативные передачи в 11 играх во всех турнирах.