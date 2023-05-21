Агент Кухты: «Я не шантажировал «Локомотив»

Милан Мартинович, агент чешского нападающего Яна Кухты, отреагировал на информацию о том, что он угрожал «Локомотиву» приостановкой контракта в случае отказа московского клуба продавать футболиста.

Ранее сообщалось, что 26-летний нападающий перешёл в пражскую «Спарту» за 2,3 миллиона евро. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Кухту в 3,2 миллиона.

«Я не шантажировал «Локомотив», это фейк», — цитирует Мартиновича «РБ Спорт».

Напомним, Кухта перешёл в «Локомотив» в январе 2022 года из «Славии». За «железнодорожников» нападающий успел провести в общей сложности 11 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.