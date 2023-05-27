Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Локомотивом».

- Вы видите «бело-голубых» фаворитами в этой встрече?

- Да, вижу. Мне понравилось «Динамо» в последнем матче, хотя «Локо» тоже показывает неплохой футбол. Думаю, что домашнее поле поможет «бело-голубым», а «Локомотив» уже закончил играть. Динамовцам надо доказывать себе и болельщикам, что они могут давать результат.

- Ждёте открытой игры?

- Да, над парнями ничего не довлеет, результат не давит. Обе команды забьют, но надеюсь, что «Динамо» забьёт больше «Локомотива».

- Можете назвать эту встречу матчем тура в РПЛ?

Нет, матч тура - это «Краснодар» - ЦСКА. По важности, по статусу, по поставленным задачам и по влиянию на итоговый результат.