Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Локомотив»

Известный специалист Игорь Колыванов поделился ожиданиями от столичного дерби между «Динамо» и «Локомотивом», которое состоится в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

Колыванов отметил, что настрой на матч у команд должен быть серьёзным, ведь никто не хочет завершать сезон на отрицательных эмоциях.

«Осталось два тура, а игра с «Локо» станет последней домашней для «Динамо». Уверен, команда захочет показать хороший футбол с голами и красивыми атаками», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Столичное дерби состоится завтра, 28 мая, и начнётся в 16:30 по московскому времени.