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Тюкавин: «Мне не важно, играть в старте или выходить на замену»

25 Мая 2023 • 18:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
28.05 16:30

Молодой форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин порассуждал о том, что периодически не попадает в стартовый состав «бело-голубых». По его словам, для него факт попадания в основу его клуба не принципиален.

«Для меня нет разницы, с первых минут игры я на поле или вышел на замену. Как говорил Славиша (Славиша Йоканович – Ред.) важно не то, кто начинает игру, а тот, кто заканчивает», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 20-летнего Тюкавина 10 забитых мячей за «Динамо» в рамках РПЛ и Кубка России, а также семь голевых передач. Конкурентом молодого игрока по позиции является опытный форвард Фёдор Смолов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин
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ДИНАМО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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