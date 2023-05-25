Тюкавин: «Мне не важно, играть в старте или выходить на замену»

Молодой форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин порассуждал о том, что периодически не попадает в стартовый состав «бело-голубых». По его словам, для него факт попадания в основу его клуба не принципиален.

«Для меня нет разницы, с первых минут игры я на поле или вышел на замену. Как говорил Славиша (Славиша Йоканович – Ред.) важно не то, кто начинает игру, а тот, кто заканчивает», - цитирует футболиста «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 20-летнего Тюкавина 10 забитых мячей за «Динамо» в рамках РПЛ и Кубка России, а также семь голевых передач. Конкурентом молодого игрока по позиции является опытный форвард Фёдор Смолов.