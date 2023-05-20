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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом матче после увольнения Йокановича

20 Мая 2023 • 18:23 Комментировать (1)
Торпедо Москва
0:3
Динамо Москва
окончен

«Торпедо» и «Динамо» схлестнулись в рамках чемпионата России. Матч 28-го тура РПЛ состоялся 20 мая на стадионе «Лужники».

Протокол игры  
Торпедо Москва0:3Динамо Москва
  2'Тюкавин Константин (0:1)
  45'Гладышев Ярослав (0:2)
  53'Захарян Арсен (0:3)
Бабурин ЕгорШляков Евгений  10'Енин ИванПрошкин Егор 46' (Кожемякин Олег ( 46') Рейна ЙордиЧурич МариоОрехов АлександрРоганович БоянКараев Давид  67'Стефанович Илья 75' (Кухарчук Илья ( 75') Турищев Максим 75' (Эркинов Хожимат ( 75')
Запасные: Данилин Максим АлексеевичАндре ФилипеЖажа КоэльоСавич ИгорБотнарь Виталий
Лещук ИгорьПаршивлюк СергейМаричаль Николас 74' (Даса Элазар ( 74') Кутицкий АлександрСкопинцев ДмитрийЗахарян Арсен  38' 60' (Нгамалё Николя ( 60') Норманн МатиасФомин Даниил 74' (Гагнидзе Лука ( 74') Гладышев Ярослав 80' (Лесовой Даниил ( 80') Смолов ФёдорТюкавин Константин 61' (Грулёв Вячеслав ( 61')
Запасные: Макаров ДенисЛаксальт ДиегоОсокин ДенисЛепский ИванКупцов ИльяШунин Антон
20 мая. Стадион "Лужники" (Москва).

 

Московское дерби с «Торпедо» «бело-голубые» начали уже под руководством нового главного тренера. Славиша Йоканович немного не дотянул до конца чемпионата, пока его место занял молодой Павел Алпатов. Сильно перекраивать состав он не стал: Смолов, Тюкавин, Захарян и Гладышев составили атаку, Норманн и Фомин поддерживали из глубины. «Торпедо», напомним, уже покинуло элиту российского футбола.

Ну и «бело-голубые» лишь сделали вылет «Торпедо» более жёстким. Первая же атака «Динамо» оказалась голевой: Сергей Паршивлюк со своей половины поля выполнил длинный заброс на Фёдора Смолова, который проиграл борьбу сопернику. Дмитрий Скопинцев выиграл подбор, обыгрался с тем же Смоловым и прострелил, а Тюкавин в касание завершил атаку – 0:1. Вторым быстрым голом мог похвастать Норманн, но его удар со средней дистанции пришёлся в штангу. Хотя Бабурин просто провожал глазами мяч, пущенный Матиасом.

Следом ещё и Арсен Захарян сотряс каркас ворот. Получил мяч, прошёл прямо по центру, сопротивления не встретил и мощно пробил в перекладину. А под занавес тайма Арсен чуть не получил красную карточку. Точнее, он получил её за подкат под Караева, но арбитры на VAR подсказали главному, что решение слишком суровое. В итоге красная карточка Арсена Захаряна трансформировалась в жёлтую, а «Динамо» в равных составах продолжило доминировать.

На исходе первого тайма и не старте второго ещё по голу соорудили гости, окончательно убив интригу. Сначала Арсена Захарян бросил в прорыв Гладышева, Ярослав первым касанием мяч обработал, а вторым пробил мимо голкипера – 0:2. А затем отличился и сам Захарян. Хотел Арсен ассистировать Смолову, но удар Фёдора отразил Бабурин. Пришлось сыграть на добивании и записать свою фамилию на табло – 0:3.

Ещё более неприличным должен был делать счёт Норманн, однако его удару из центра штрафной площади вновь не хватило точности – чуть выше ворот ушёл мяч. Но и «Торпедо» могло счёт размочить – перуанец Рейна ловко освободился и замкнул кросс Чурича, но пробил точно по позиции Игоря Лещука.

В итоге «Динамо» уверенно побеждает, даже громит «Торпедо» в первом матче после увольнения Славиши Йокановича. А для «автозаводцев» Пепа Клотета особо ничего не изменилось, в следующем сезоне также ждёт ФНЛ.

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Торпедо Москва Динамо Москва
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Комментарии (1)
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Ando Loko
20 Мая 2023 в 18:42
Таки слили, молодцы.
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