Директор «Локомотива» упомянул предложение «Бешикташа», говоря о продлении контракта с Бариновым

Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора «Локомотива», прокомментировал продление контракта с полузащитником Дмитрием Бариновым.

Как известно, в среду было объявлено о том, что Баринов подписал новое трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона 2025/2026.

Ульянов отметил, что клуб рад продлить контракт со своим воспитанником и капитаном. Также функционер сказал несколько слов о переговорах.

«Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней. Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого «Бешикташа». Мы этого не скрываем. Но Дима, как настоящий профессионал и капитан, остался в «Локомотиве» в непростой для клуба момент», - сказал Ульянов, чьи слова приводятся на сайте «Локомотива».

«Локомотив» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 28 мая – против «Динамо».