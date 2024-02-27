Агент: «Кайо прекрасно себя чувствует, он готов к сезону»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о состоянии своего клиента, который получил травму в матче шестого тура РПЛ против «Факела».

По словам агента, бразильский футболист хорошо себя чувствует и готов к возобновлению сезона.

«Кайо прекрасно себя чувствует, он готов к сезону. Он без ограничений тренировался с командой на сборах. Он в порядке», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний футболист провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых забил один гол. Свой ближайший матч «быки» проведут 2 марта против «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.