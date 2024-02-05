Агент Ленини: «Скорее всего, Кевин покинет «Краснодар»

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, сообщил, что в настоящий момент он работает над переходом 27-летнего футболиста в другой клуб.

«Могу сказать, что ведётся работа по трансферу Ленини. Скорее всего, он покинет зимой «Краснодар», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Ленини проявляют клубы из РПЛ и ОАЭ.

Напомним, полузащитник перешёл в «Краснодар» в сентябре 2022 года из «Шавиша». В текущем сезоне Ленини провёл в составе «быков» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 1,2 миллиона евро.