Агент Кастаньо: «Уверен, Кевин станет важным игроком «Краснодара»

Фелипе Аранго, агент новичка «Краснодара» Кевина Кастаньо, оценил перспективы колумбийского футболиста в российском клубе.

Напомним, 23-летний Кастаньо перешёл в «Краснодар» в начале текущего месяца из клуба «Крус Асуль» за 7,3 миллионов евро.

«Кевин постепенно привыкает к команде, новым партнёрам. Он всем доволен. Уверен, он станет важным игроком «Краснодара», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кастаньо провёл за «Крус Асуль» 15 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар», набравший 38 очков, возглавляет турнирную таблицу. Первым соперником «быков» по второй части сезона станет «Рубин». Эта игра состоится в начале марта.