Мостовой: «Краснодар» может стать чемпионом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» стать чемпионом в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

За 12 туров до конца турнира «быки» возглавляют таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.

Мостовой отметил, что в текущем сезоне «Краснодар» прибавил в характере и имеет все шансы добраться до трофея.

«У «Краснодара» отличная команда, они здорово идут в этом сезоне. Они никого не потеряли, сохранили всех лидеров. Они могут стать чемпионами в этом сезоне, шансы точно будут», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, свой первый матч после возобновления РПЛ команда Владимира Ивича проведёт 2 марта против «Рубина».