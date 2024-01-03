Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, сообщил о готовности рассмотреть предложения из России.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего аргентинца заинтересован «Краснодар».

«Мы готовы рассмотреть предложения от других клубов. «Краснодар»? Мы не общались, но готовы рассмотреть варианты из России», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансини провёл за «Панатинаикос» 24 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 3 миллиона евро.

Отметим, что за 12 туров до конца текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.