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Агент Мансини: «Мы готовы рассмотреть варианты из России»

03 Января 2024 • 12:47 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, сообщил о готовности рассмотреть предложения из России.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего аргентинца заинтересован «Краснодар». 

«Мы готовы рассмотреть предложения от других клубов. «Краснодар»? Мы не общались, но готовы рассмотреть варианты из России», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мансини провёл за «Панатинаикос» 24 матча, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 3 миллиона евро.

Отметим, что за 12 туров до конца текущего розыгрыша чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Краснодар Даниэль Мансини Габриэль Литтери ещё теги

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