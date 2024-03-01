Стало известно, сыграет ли Рыбус с «Краснодаром»

Пресс-служба казанского «Рубина» ответила на вопрос о возможном участии защитника команды Мацея Рыбуса в предстоящем матче с «Краснодаром».

Напомним, 34-летний футболист продолжает восстанавливаться от травмы. Последний раз Рыбус выходил на поле в августе 2023 года.

«Рыбус продолжает восстановление и работает индивидуально. Его участие в матче с «Краснодаром» маловероятно», — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе казанцев.

В текущем сезоне Рыбус принял участие в двух матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Матч 19-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Рубин» состоится 2 марта, начало — в 16:30 по московскому времени.