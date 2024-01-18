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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Давыдов: «Думаю, «Краснодар» выиграет чемпионат России»

18 Января 2024 • 14:28 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов поделился мнением о чемпионской гонке чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. По мнению Давыдова, «быки» сумеют удержать лидерство и выиграть чемпионат.

«Я думаю, «Краснодар» выиграет. Мне нравится их игра. Буду всё равно болеть за «Спартак», надеюсь, что они добавят. Но если выиграет «Краснодар» – не расстроюсь», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

Отметим, что «Спартак» сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.    

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Евро-Футбол.Ру,
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