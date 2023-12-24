Безруков: «Для меня ориентир — Головин»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, кто в современном футболе является для него примером.

Безруков выделил полузащитника «Монако» Александра Головина, назвав 27-летнего россиянина своим ориентиром в футболе.

«Он (Головин) играет в Европе на высоком уровне. И у меня та­кая планка. Пока не пересекались с ним, но, думаю, ск­оро получится. К тому же общ­ие знакомые есть», — цитирует Безрукова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Безруков провёл за «Рубин» 14 матчей, в которых забил два гола. После 18 туров РПЛ казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.