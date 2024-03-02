Батчи: Переезд Роналду в РПЛ мог бы повлиять на снятие бана с российских команд

Вингер «Краснодара» Жоау Батчи поделился комментарием о том, мог ли переезд нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в РПЛ поспособствовать возвращению российских команд в еврокубки.

— Думаю, да. Учитывая масштаб личности Роналду, он мог бы повлиять на снятие бана. Вообще, многое могло бы поменяться с его приходом в РПЛ», — цитирует Батчи Metaratings.

Напомним, в январе 2023 года Роналду оставил европейский футбол и перебрался в саудовский «Аль-Наср», за который выступает по сей лень.

В текущем сезоне чемпионата России «Краснодар» провел 18 матчей, в которых смог набрать 38 очков. Благодаря такому количеству баллов «быки» возглавляют РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Зенит» на два балла.