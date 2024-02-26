Агент Кайо сообщил, что футболист будет готов к возобновлению сезона

Защитник «Краснодара» Кайо будет готов к возобновлению чемпионата России.

Об этом в интервью «Чемпионату» сообщил представитель 28-летнего футболиста. Напомним, ранее бразилец восстанавливался после травмы плеча. В феврале Кайо вернулся в общую группу для подготовки ко второй части сезона РПЛ.

Кайо выступает за краснодарский клуб с лета 2019 года, перейдя из «Санта-Клары». Контракт с ним был подписан на пять лет. В текущем сезоне на счету защитника семь матчей и один забитый гол. Transfermarkt оценивается Кайо в 1,8 млн евро.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на два балла.