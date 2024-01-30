Муравьёв: «Если Галицкий отойдёт от дел, «Краснодар» будет существовать»

Бывший гендиректор «Динамо» Евгений Муравьёв предположил, может ли владелец «Краснодара» Сергей Галицкий потерять интерес к своему клубу, если «быкам» не удастся выиграть текущий розыгрыш чемпионата России.

«Нет, интереса не потеряет. Сергей Николаевич — настоящий фанат. Это именно его жизнь, а не бизнес-проект на какое-то время. Ведь он строил футбольный клуб за свои деньги, создавая, условно говоря, футбольную бизнес-империю, в которой большая перспектива», — цитирует Муравьёва «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что даже если Галицкий решит отойти от дел, клуб продолжит существовать, но для этого им должен управлять человек, который так же сильно любит «Краснодар».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по 12 матчей.