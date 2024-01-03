В агентстве подтвердили интерес «Краснодара» к Билю

В агентстве «Promanager», которое представляет интересы полузащитника клуба «Баия» Биля, отреагировали на информацию об интересе «Краснодара» к своему клиенту.

«Интерес «Краснодара» к Билю? Это правда», — приводит слова представителя агентства «Спорт-Экспресс».

В 2023 году 22-летний бразилец провёл в составе своей команды 37 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 3 миллиона евро.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Матчи чемпионата России возобновятся в марте.