Камоцци: «Краснодар» — главный претендент на чемпионство»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал «Краснодар» главным претендентом на титул в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я думаю, что в РПЛ появилась интрига, это хорошо для развития лиги. «Краснодар» — главный претендент на чемпионство в этом сезоне. Мне нравится эта команда», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

Свою ближайшую встречу «Краснодар» проведёт 2 марта против казанского «Рубина». Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.