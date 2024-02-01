Агент Рыбуса: «Будем надеяться, что к началу сезона Мацей будет готов»

Роман Орещук, агент защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, рассказал о восстановлении своего клиента после травмы.

«Мацей уже работает в общей группе. Набирает игровой тонус, он же пораньше поехал на сборы, чтобы готовиться. Будем надеяться, что к началу сезона будет готов», — цитирует Орещука «Чемпионат».

Напомним, Рыбус перешёл в «Рубин» летом прошлого года из «Спартака», однако из-за повреждения за казанскую команду польский футболист успел провести лишь две игры.

После 18 туров текущего розыгрыша РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Отметим, что ближайшие матчи чемпионата России состоятся в марте.