Кастаньо: «Могу назвать Ивича человеком с большой буквы»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо, пополнивший состав «быков» в январе, поделился мнением о главном тренере своей новой команды Владимире Ивиче.

«Могу назвать Владимира человеком с большой буквы. Он полностью отдаётся команде, виден его характер. Владимир помогает на поле и за его пределами, требует полной отдачи на тренировках», — цитирует Кастаньо «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков. Свой ближайший матч «быки» проведут 2 марта против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.