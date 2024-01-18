Колумбийский полузащитник Кевин Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт.

По информации «РБ Спорт», сегодня, 18 января, 23-летний футболист пройдёт медосмотр и подпишет с «быками» соглашение, которое будет рассчитано на четыре года.

Напомним, в начале текущего месяца «Краснодар» объявил о переходе Кастаньо, ранее выступавшего за «Крус Асуль». В прошлом году полузащитник провёл в футболке мексиканского клуба 33 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Свой первый матч в рамках чемпионата России в 2024 году «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина».