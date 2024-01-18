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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт

18 Января 2024 • 10:53 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Колумбийский полузащитник Кевин Кастаньо подпишет с «Краснодаром» четырёхлетний контракт.

По информации «РБ Спорт», сегодня, 18 января, 23-летний футболист пройдёт медосмотр и подпишет с «быками» соглашение, которое будет рассчитано на четыре года.

Напомним, в начале текущего месяца «Краснодар» объявил о переходе Кастаньо, ранее выступавшего за «Крус Асуль». В прошлом году полузащитник провёл в футболке мексиканского клуба 33 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Свой первый матч в рамках чемпионата России в 2024 году «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кевин Кастаньо

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