Кордоба назвал лучших нападающих в чемпионате России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением о лучших нападающих, выступающих в РПЛ.

Напомним, в 16 матчах чемпионата России Кордоба забил восемь голов и занимает второе место в бомбардирской гонке, отставая от первого Матео Кассьеры («Зенит») на шесть мячей.

Кордоба также выделил Фёдора Чалова (ЦСКА) и Константина Тюкавина («Динамо»).

«Русский парень из ЦСКА хорош... Чалов, да! Кассьерра, конечно. Ещё отмечу блондина из Динамо — Тюкавина», — приводит слова Кордобы «Спорт-Экспресс».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт 2 марта против «Рубина». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.