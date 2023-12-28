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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»

28 Декабря 2023 • 12:34 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко признался, что хочет видеть «Краснодар» победителем текущего розыгрыша чемпионата России.

При этом эксперт отметил, что фаворитом чемпионской гонки он считает «Зенит».

«Моё мнение — «Зенит» выиграет чемпионство. Но я бы очень хотел, чтобы победил «Краснодар». Мне очень симпатичен этот клуб, его хозяин, который вкладывает свои средства. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей, которые будут проходить в весенний период 2024 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Мартин Якубко ещё теги

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