Якубко: «Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги»

Бывший нападающий «Динамо» Мартин Якубко признался, что хочет видеть «Краснодар» победителем текущего розыгрыша чемпионата России.

При этом эксперт отметил, что фаворитом чемпионской гонки он считает «Зенит».

«Моё мнение — «Зенит» выиграет чемпионство. Но я бы очень хотел, чтобы победил «Краснодар». Мне очень симпатичен этот клуб, его хозяин, который вкладывает свои средства. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» показал — не всё решают деньги», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей, которые будут проходить в весенний период 2024 года.