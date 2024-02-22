Синицын высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Андрей Синицын высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше чемпионата России между «быками» и «Зенитом».

По мнению эксперта, если во второй части сезона «Краснодар» сумеет избежать травм, то у команды есть хорошие шансы выступить не хуже, чем осенью.

«Если не будет травм, и всё будет складываться так же, как в первой части чемпионата, то не помешает. Любому тренеру хотелось бы иметь головную боль от того, кого ставить, когда много футболистов», — приводит слова Синицына Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Свой первый матч после возобновления сезона «быки» проведут 2 марта против «Рубина».