​Без Кордобы: «Краснодар» назвал состав на матч РПЛ с «Рубином»

В субботу вечером «Краснодар» будет принимать «Рубин» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Наставник «быков» Владимир Ивич принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Сафонов, Петров, Алонсо, Оласа, Тормена, Сперцян, Пина, Кади, Олусегун, Дэвид, Виктор Са.

Отметим, что в заявку «Краснодара» не попали дисквалифицированные Жоау Батчи, Александр Черников и Джон Кордоба.

Матч чемпионата России между «Краснодаром» и «Рубином» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.