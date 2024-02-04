«Краснодар» может усилиться игроком сборной Сербии

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику ПАОКа Андрии Живковичу. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, «Краснодар» предложил за сербского футболиста 7,5 миллионов евро после того, как ПАОК запросил за Живковича 7 миллионов.

В текущем сезоне 27-летний вингер провёл за ПАОК 29 матчей, забил 13 голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 7 миллионов евро.

Напомним, в настоящий момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Следующий тур чемпионата России состоится в начале марта.