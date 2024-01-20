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Деменко высказался о перспективах вратаря Агкацева в «Краснодаре»

20 Января 2024 • 09:12 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о дальнейших перспективах вратаря «быков» Станислава Агкацева после того, как основной голкипер команды Матвей Сафонов продлил контракт с клубом.

Деменко считает, что в сложившейся ситуации оптимальным вариантом для Агкацева стал бы переход в другой клуб на правах аренды для получения игровой практики.

«Теперь перед Агкацевым будет стоять сложный выбор — уйти или остаться. Парню всего 22 года, ему нужно играть. Оптимально было бы уйти в аренду на данном этапе карьеры, чтобы получать стабильную игровую практику», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

При этом, как отмечает эксперт, Сафонову необходим надёжный сменщик в случае получения травмы.    

В текущем сезоне Агкацев провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых пропустил 11 голов и в двух встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 1 миллион евро.  

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Краснодар Максим Деменко Матвей Сафонов Станислав Агкацев ещё теги

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