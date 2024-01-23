Чавара возвращается в «Рубин», «СКА-Хабаровск» досрочно завершил аренду

Нападающий Марко Чавара не закончит нынешний сезон в составе «СКА-Хабаровска». «Армейцы» на своём сайте официально объявили о прекращении аренды футболиста. 20-летний хорват возвращается в казанский «Рубин», которому игрок всё ещё принадлежит.

В нынешнем розыгрыше Первой лиги Чавара провёл всего два матча, где не отметился ни одним результативным действием. Хорват также не смог забить в трёх матчах Кубка России. «СКА-Хабаровск» решил, что нападающий не пригодится команде во второй половине сезона.

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