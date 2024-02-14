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Агент: «В «Краснодаре» рассчитывают на Кайо»

14 Февраля 2024 • 11:55 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, действующий контракт бразильского футболиста с российским клубом рассчитан до лета нынешнего года. По словам агента, «Краснодар» рассчитывает на Кайо.

«Мы не можем ничего говорить относительно контрактов наших игроков. Обратитесь в клуб. Сейчас Кайо в обойме клуба, на него рассчитывают», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Отметим, что из-за травмы в текущем сезоне 28-летний защитник провёл лишь семь матчей, в которых отметился одним забитым голом. Цвета «Краснодара» Кайо защищает с середины 2019 года.

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