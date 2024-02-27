Новичок «Краснодара» Кастаньо: «Мы с Бускетсом в чём-то похожи»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо сравнил себя с бывшим игроком «Барселоны» Серхио Бускетсом, который сейчас выступает за «Интер Майами».

«Я всегда говорил, что Серхио был и остаётся моим ориентиром. Мне кажется, что мы в чём-то похожи: я тоже не позволяю себе терять мяч, отдаю передачи, которые точно дойдут до адресата», — цитирует Кастаньо «Чемпионат».

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» в начале января из клуба «Крус Асуль» за 7,3 миллионов евро. Свой ближайший официальный матч «быки», возглавляющие сейчас турнирную таблицу РПЛ, проведут 2 марта против казанского «Рубина». Начало — в 16:30 по московскому времени.