Чистяков: У Кордобы нет слабых мест

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков высказался о форварде «Краснодара» Джоне Кордобе.

Ранее футболист заявлял, что сейчас ему сложнее всего играть именно против Кордобы.

«Думаю, это скажет любой защитник в чемпионате. Кордоба — заряженный, мощный форвард. Он хорошо бежит, толкается, высоко прыгает», — приводит слова Чистякова портал «РБ Спорт».

При этом игрок отметил, что у Кордобы нет никаких слабых мест.

В текущем сезоне 30-летний колумбиец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором четырех результативных передач.

После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 38 очков.