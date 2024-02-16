Бывший вратарь «Рубина» Рыжиков рассказал об интересе «Барселоны»

Сергей Рыжиков, экс-голкипер «Рубина», высказался о появившейся информации, что «Барселона» проявляла к нему интерес. Это произошло после победы казанцев в очном матче (2:1) в Лиге чемпионов в 2009 году.

«Якобы меня рассматривали на замену Вальдесу? Да. Виктор тогда хотел уехать в Америку. Но дальше слухов дело не зашло», - приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

Напомним, что Сергей выступал за казанский клуб с 2008 по 2018 год. Всего за клуб из Татарстана он провёл 359 матчей, в 155 из которых оставил ворота «сухими». В составе «Рубина» Рыжиков дважды становился чемпионом России.