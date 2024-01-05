Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков выразил мнение, что «быкам» не хватает менталитета победителя.

По словам эксперта, дух победителя нарабатывается поколениями, поэтому необходимо не только выиграть титул, но и закрепить свой результат.

«Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор. Это в один момент не может измениться. Они вышли в финал Кубка России второй раз в истории, но дважды проиграли. Причём оба раза — в серии пенальти. Сейчас они борются за первое место, и этот менталитет потихоньку нарабатывается», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Свой первый матч во второй части сезона «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина».