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Широков: «Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор»

05 Января 2024 • 10:38 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков выразил мнение, что «быкам» не хватает менталитета победителя.

По словам эксперта, дух победителя нарабатывается поколениями, поэтому необходимо не только выиграть титул, но и закрепить свой результат.

«Менталитета победителя у «Краснодара» нет до сих пор. Это в один момент не может измениться. Они вышли в финал Кубка России второй раз в истории, но дважды проиграли. Причём оба раза — в серии пенальти. Сейчас они борются за первое место, и этот менталитет потихоньку нарабатывается», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Свой первый матч во второй части сезона «быки» проведут 2 марта против казанского «Рубина».    

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Широков

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