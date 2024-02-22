Деменко рассказал о роли Галицкого в успехах «Краснодара»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко высказался о роли владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в успехах «быков».

«Секрет успеха клуба, прежде всего, в самом руководителе, который организовал такой потрясающий клуб. Мы увидели действительно потрясающий стадион, эту атмосферу», — цитирует Деменко «Чемпионат».

Эксперт также отметил, что самое главное для «Краснодара» в нынешнем году — постараться выиграть чемпионат России. По мнению Деменко, пока команде не хватает везения и спонсорской поддержки.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.