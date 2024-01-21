Циклаури: «Я болею за «Краснодар», хочу, чтобы команда выиграла титул»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Зураб Циклаури признался, что в РПЛ он поддерживает «Краснодар» и хочет, чтобы «быки» выиграли чемпионат России.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Эксперт считает, что команда из Санкт-Петербурга способна вновь выиграть титул, если сохранит мотивацию.

«Я болею за «Краснодар», хочу, чтобы команда выиграла титул. Но «Зенит» может снова стать чемпионом. Важную роль будет играть мотивация игроков питерцев. Если весной тренерский штаб сможет сохранить мотивацию игроков, то «Зенит» вновь станет чемпионом», — цитирует Циклаури «Матч ТВ».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. До конца турнира командам осталось провести по 12 туров.