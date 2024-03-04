Мостовой: «Краснодар» безобразно сыграл матче с «Рубином»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал игру «Краснодара» в матче 19-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

По мнению эксперта, если «быки» продолжат так играть, то могут легко упустить чемпионский титул.

«Краснодар» безобразно сыграли матче с «Рубином», особенно в концовке матча. Именно с такими соперниками и нужно брать свои очки», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца сезона командам осталось провести по 11 матчей.

В следующем 20-м туре «быкам» предстоит встретиться с «Ростовом». Эта игра состоится 8 марта и начнётся она в 18:30 по московскому времени.