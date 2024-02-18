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Деменко: «Сравнивать Сафонова с Акинфеевым пока рановато»

18 Февраля 2024 • 15:23 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об игре вратаря «быков» Матвея Сафонова.

По мнению эксперта, Сафонова пока рано сравнивать с легендой ЦСКА и сборной России Игорем Акинфеевым, так как у «армейца» были более сильные конкуренты в национальной команде.

«Сейчас Сафонов считается первым номером сборной и его уже начали сравнивать с Акинфеевым. Я считаю, что пока этого делать рановато. Нынешних вратарей в сборной с теми игроками, которые были во время Акинфеева, я сравнить не могу», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 18 матчей, в которых пропустил 12 голов и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Игорь Акинфеев Максим Деменко Матвей Сафонов ещё теги

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