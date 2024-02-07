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Рахимов выделил позитивные моменты в игре «Рубина» в проигранном матче против «Арды»

07 Февраля 2024 • 09:27 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:30

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал позитивные моменты в игре своей команды в проигранном товарищеском матче против «Арды» (1:2).

По мнению специалиста, во втором тайме, который завершился без забитых голов, его подопечные показали хорошее движение и контроль мяча.

«У нас было другое движение, мы контролировали мяч, быстро переключались после потери мяча. Да, мы не забили и были недостаточно агрессивны в завершающей фазе. Но позитивных моментов было больше», — цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

Также тренер отметил, что его команда выглядела достаточно опасно и во время исполнения стандартных положений.

После 18 туров РПЛ «Рубин» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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