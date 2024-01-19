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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Балтики» Остойич: «Краснодар» может стать чемпионом»

19 Января 2024 • 12:05 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Защитник «Балтики» Иван Остойич оценил шансы «Краснодара» на победу в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. По мнению Остойича, у «быков» больше шансов завоевать чемпионство, чем у действующего победителя турнира.

«Мне кажется, сейчас «Краснодар» может стать чемпионом, думаю, у них чуть получше шансы. Да и «Зениту» уже, наверное, хватит побеждать (смеётся). Людям становится неинтересно, когда чемпион долго не меняется», — цитирует сербского футболиста Metaratings.

Отметим, что последней командой, которой удавалось выигрывать чемпионат России до «Зенита» остаётся московский «Локомотив», завоёвывавший титул в 2018 году.

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Зенит Краснодар Иван Остойич ещё теги

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