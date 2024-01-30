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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Химок» Руденко: «Я хотел бы, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат»

30 Января 2024 • 09:22 Комментировать
Краснодар
...
Рубин
02.03 16:00

Нападающий «Химок» Александр Руденко признался, что хотел бы, чтобы чемпионом России в текущем году стал «Краснодар».

«Я хотел бы, чтобы выиграл «Краснодар». Сергей Галицкий много вложил в эту команду», — цитирует Руденко «РБ Спорт».

При этом футболист подчеркнул, что даже если кому-то удастся прервать гегемонию «Зенита» в чемпионате России, кардинально ничего не изменится. Как считает Руденко, это связано с тем, что петербургский клуб продолжит покупать сильных футболистов и становиться чемпионом РПЛ.

На сегодняшний день «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. До конца турнира командам осталось провести по 12 матчей.

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