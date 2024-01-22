Агент Кордобы: «Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона»

Кристиан Вайн, агент нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского футболиста заинтересованы два английских клуба — «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

По словам агента, Кордоба не планирует покидать «Краснодар» текущей зимой, несмотря на слухи.

«Джон останется в «Краснодаре» до конца сезона», — цитирует Вайна «РБ Спорт».

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне 30-летний футболист провёл в составе «быков» 20 матчей, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 12 миллионов евро.