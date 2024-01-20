Ари: «Зенит» вряд ли возьмёт чемпионство»

Бывший нападающий «Краснодара» Ари поделился мнением о чемпионской гонке в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает второй «Зенит» на два очка. Ари считает, что чемпионский титул достанется именно «быкам».

«В РПЛ может случиться что угодно, но «Зенит» в этом году вряд ли возьмёт чемпионство. Я и все футбольные болельщики в России болеют за «Краснодар». В этом году они принесут Галицкому первое чемпионство», — цитирует Ари Sport24.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. До конца турнира командам осталось провести по 12 туров. Отметим, что «Краснодар» ещё ни разу в своей истории не выигрывал чемпионский титул.